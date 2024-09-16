Белорус собирал яблоки и наткнулся на необычного зверька 2 16.09.2024, 19:15

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Им оказался грызун из Красной книги.

Необычной находкой поделился минчанин Евгений. Мужчина по работе находился на территории закрытого пляжа на Дубровском водохранилище в Логойском районе. В какой-то момент он увидел грызуна, бегавшего по яблоневым веткам, и заснял его на камеру. Как оказалось, мужчина случайным образом обнаружил орешниковую соню — зверька, занесенного в Красную книгу Беларуси.

— Я ходил по территории, собирал яблоки и на одном из деревьев увидел зверюшку. Пока не достал телефон, она вообще ничего не боялась. Сидела в 10 сантиметрах от моих пальцев и вела себя спокойно. Ну а потом ее, возможно, испугал объектив камеры и она убежала, — рассказал Onlíner Евгений.

Мы решили узнать, что это за зверек, и показали видео руководителю образовательного проекта о природе kryly.by Семену Левому. Эксперт сразу же узнал на ролике орешниковую соню. По его словам, это не самый редкий зверек для Беларуси, но он в Европе находится под охраной и внесен в Красную книгу.

Длина тела обычно не превышает 9 сантиметров. В нашей стране орешниковые сони встречаются преимущественно в южных и центральных районах.

В 2020 году орешниковую соню впервые обнаружили на территории национальном парка «Браславские озера» около деревни Иказнь.

Кроме того, наш читатель Кирилл рассказал, что встретил орешниковую соню под деревней Анусино около Заславля. Случилось это летом 2021-го.

Питается преимущественно семенами, лесными орехами, желудями, ягодами черники, земляники, ежевики, брусники. Чаще всего встречается в подлеске. У каждой особи есть своя зимняя нора и несколько гнезд-убежищ, которые она обустраивает на деревьях. Орешниковая соня ведет преимущественно ночной образ жизни, много спит, от этого и получила такое название. Так что увидеть ее активной днем — настоящая удача. В спячку впадает в октябре и пребывает в этом состоянии до апреля.

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