Зеленский провел Ставку

Зеленский провел Ставку5
- 16.09.2024, 19:23
Среди вопросов – дроны и улучшение центров подготовки ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на нем рассмотрели, в частности, вопрос о работе центров боевой подготовки украинских защитников. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
«Центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мер для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто ее защищает», – написал он.
По словам президента, также он заслушал доклады украинской разведки о намерениях и настроениях в рядах российских оккупантов, был доклад о ситуации на фронте.
«Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях», – отметил Зеленский.
Еще два вопроса, которые вынесли на заседание ставки, – состояние готовности укрытий объектов критической инфраструктуры и календарь завершения работ по их строительству, также говорили о беспилотниках.
«Некоторые крупнейшие государства – экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими», – добавил он.