Зеленский провел Ставку 5 16.09.2024, 19:23

Владимир Зеленский

Среди вопросов – дроны и улучшение центров подготовки ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на нем рассмотрели, в частности, вопрос о работе центров боевой подготовки украинских защитников. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мер для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто ее защищает», – написал он.

По словам президента, также он заслушал доклады украинской разведки о намерениях и настроениях в рядах российских оккупантов, был доклад о ситуации на фронте.

«Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях», – отметил Зеленский.

Еще два вопроса, которые вынесли на заседание ставки, – состояние готовности укрытий объектов критической инфраструктуры и календарь завершения работ по их строительству, также говорили о беспилотниках.

«Некоторые крупнейшие государства – экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими», – добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com