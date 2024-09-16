Украинский военнослужащий сбил беспилотник «Шахед» из ПЗРК «Игла» 1 16.09.2024, 20:06

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Видеофакт.

Украинский военнослужащий смог сбить «Шахед» на юге при помощи переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

В пресс-службе Силы обороны юга сообщили, что «Шахед» сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого 16 сентября ночью.

«Попал в «Шахед» из переносного зенитного ракетного комплекса Игла, оснащенного тепловизором», — уточнили в Силах обороны юга.

Вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября Россия массированно атаковала Украину «Шахедами». Сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге, в Хмельницкой области, в Киевской области. В столице также работали силы ПВО.

В Воздушных силах сообщили, что ночью 16 сентября Россия запустила 56 «Шахедов», 53 сбили, еще три «локационно потеряны», основной целью атаки был Киев.

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