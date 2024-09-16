В США показали «самую старую книгу с рецептами» 16.09.2024, 20:17

Ей более 4 000 лет.

После четырехлетней реконструкции открыли музей Пибоди в Йельском университете в Нью-Хейвене, в котором хранится «старейшая книга рецептов» – набор из четырех клинописных глиняных табличек, найденных в Месопотамии. Возраст трех табличек более 4 000 лет.

Об этом сообщает Atlas Obscura.

В этом году в музее впервые большую часть экспонатов выставили на всеобщее обозрение. Выставку уже посетили около 200 000 человек, музей отменил плату за вход, чтобы как можно больше людей могли посмотреть на экспонаты.

Шеф-повар из Сирии Мохамед Хафез рассказал, что, несмотря на различия в древних рецептах, он также видит и общие черты с современными блюдами. Он также рассказал, что смог узнать, что ели люди в его родном регионе тысячи лет назад.

Работники Йельской вавилонской коллекции попытались воспроизвести несколько рецептов, однако некоторые из блюд сочли несъедобными. К примеру, молочный бульон с бараниной имел неаппетитный цвет и мутноватую консистенцию.

Одной из основных проблем в воспроизведении рецептов является то, что таблички содержат преимущественно списки ингредиентов, но без дальнейших инструкций.

Однако вегетарианское рагу, имеющее непонятное название на табличке «Расслабление» и тушеная баранина со свеклой, были вкусными.

Древние вавилоняне, в отличие от других древних народов, знали грамоту, и даже вели свои повседневные заметки, такие как рецепты блюд, отчеканивают их на глиняных табличках.

Найденные артефакты свидетельствуют о состоятельности, а также о состоянии торгово-экономических отношений. Акцент на блюдах, в которых фигурируют зерно и пиво, подчеркивает роль Месопотамии как житницы древнего мира, и указывает, что это было одним из первых мест, где люди перешли к сельскохозяйственному обществу.

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