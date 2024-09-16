закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: План победы готов более чем на 90%

  • 16.09.2024, 20:20
Зеленский: План победы готов более чем на 90%

На следующей неделе его представят союзникам.

План победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%. На следующей неделе его представят союзникам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«В течение всего дня в разных форматах — совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению», - сказал Зеленский.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

«То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано», - рассказал президент. Украины.

Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

«Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам», - добавил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов