Зеленский: План победы готов более чем на 90%
- 16.09.2024, 20:20
На следующей неделе его представят союзникам.
План победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%. На следующей неделе его представят союзникам.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«В течение всего дня в разных форматах — совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению», - сказал Зеленский.
По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.
«То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано», - рассказал президент. Украины.
Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.
«Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам», - добавил Зеленский.