Зеленский: План победы готов более чем на 90% 16.09.2024, 20:20

На следующей неделе его представят союзникам.

План победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%. На следующей неделе его представят союзникам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«В течение всего дня в разных форматах — совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению», - сказал Зеленский.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

«То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано», - рассказал президент. Украины.

Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

«Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам», - добавил Зеленский.

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