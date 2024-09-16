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В Беларуси тушат сразу несколько крупных пожаров

  • 16.09.2024, 20:30
В Беларуси тушат сразу несколько крупных пожаров

Запах гари пока никуда не денется.

По сообщению пресс-службы Министерства лесного хозяйства, один из пожаров бушует в пределах сразу трех лесхозов: Милошевичского, Житковичского, Полесского (Брестская и Гомельская области).

Отмечается, что очаг вновь развернулся в клюквенных местах — на территории Рубринского лесничества Милошевичского лесхоза. «Сильные порывы ветра моментально подхватили пламя — огонь перешел на территорию соседнего лесничества Житковичского лесхоза и сейчас направляется в сторону Полесского лесхоза», — говорится в сообщении.

Пытаются остановить огонь около ста человек из лесоохраны и десятки единиц техники. На помощь лесникам прилетели и два борта МЧС.

Крупный пожар в настоящий момент ликвидируют и на территории Жлобинского лесхоза в Гомельской области.

Как показывает статистика последних дней, очаги возникают, в основном, в клюквенных, болотистых местах, добавили в Минлесхозе.

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