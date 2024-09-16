«Барселона» готовит суперконтракт для Ямаля 16.09.2024, 20:52

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Ламин Ямал

Каталонцы подпишут с вундеркиндом новый контракт, когда футболисту исполнится 18 лет.

«Барселона» намерена заключить новый контракт с Ламином Ямалем. Об этом сообщает Marca.

Испанское издание узнало, что каталонцы подпишут с нападающим новый контракт уже следующим летом, когда Ламину исполнится 18 лет.

Футболисту существенно увеличат зарплату, а само соглашение будет рассчитано по меньшей мере до 2030 года.

Отметим, что действующий контракт 17-летнего вингера был заключен в октябре 2023 года и будет действителен до лета 2026 года. По этому соглашению Ямаль будет получать 1,5 миллиона евро в год.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость юного футболиста в 120 миллионов евро.

После того, как будет решен вопрос с Ямалем, каталонцы хотят предложить новые контракты и другим своим воспитанникам.

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