«Барселона» готовит суперконтракт для Ямаля
- 16.09.2024, 20:52
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Каталонцы подпишут с вундеркиндом новый контракт, когда футболисту исполнится 18 лет.
«Барселона» намерена заключить новый контракт с Ламином Ямалем. Об этом сообщает Marca.
Испанское издание узнало, что каталонцы подпишут с нападающим новый контракт уже следующим летом, когда Ламину исполнится 18 лет.
Футболисту существенно увеличат зарплату, а само соглашение будет рассчитано по меньшей мере до 2030 года.
Отметим, что действующий контракт 17-летнего вингера был заключен в октябре 2023 года и будет действителен до лета 2026 года. По этому соглашению Ямаль будет получать 1,5 миллиона евро в год.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость юного футболиста в 120 миллионов евро.
После того, как будет решен вопрос с Ямалем, каталонцы хотят предложить новые контракты и другим своим воспитанникам.