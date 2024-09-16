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Второе покушение на Трампа: возле гольф-клуба нашли заряженную винтовку с оптическим прицелом

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  • 16.09.2024, 21:28
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Второе покушение на Трампа: возле гольф-клуба нашли заряженную винтовку с оптическим прицелом

Подробности.

Оружием, которое нашли вблизи гольф-клуба во время второго покушения на экс-президента США Дональда Трампа, была винтовка типа СКС (самозарядный карабин Симонова) с оптическим прицелом. Об этом говорится в судебных документах дела Райана Уэсли Рута, которого подозревают в покушении.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил телеканал CNN.

По данным CNN, специальный агент ФБР Марк А. Томас заявил, что вблизи гольф-клуба нашли «заряженную винтовку типа СКС калибра 7,62×39 с оптическим прицелом», а также цифровую камеру и две сумки, включая рюкзак.

Райану Уэсли Руту, которого подозревают в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предъявили обвинение по двум пунктам: владение огнестрельным оружием как ранее судимый и владение огнестрельным оружием со стертым серийным номером.

Согласно судебным документам, наказание за хранение оружия ранее судимому может составить до 15 лет тюрьмы и три года условного срока, а владение оружием со стертым серийным номером — до 5 лет тюрьмы и три года условного срока.

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