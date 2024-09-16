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Организация «Врачи без границ» ушла из России

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  • 16.09.2024, 21:52
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Организация «Врачи без границ» ушла из России

Организация работала в РФ с 1992 года.

Международная некоммерческая организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении своей деятельности в России. Соответствующее решение было принято после получения уведомления от Минюста, в котором говорилось об исключении российского офиса организации из реестра представительств иностранных неправительственных организаций.

В MSF подчеркнули, что остаются «непоколебимыми в своем стремлении оказывать гумпомощь нуждающимся», однако нужно, чтобы власти создали необходимые условия для работы.

«Нам очень грустно завершать наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать», — заявил ответственный за программы в России операционный менеджер MSF Норман Ситали. Он отметил: «Врачи без границ» хотели бы продолжить работу в России, если это будет возможно.

«Врачи без границ» работали в РФ с 1992 года. Организация, среди прочего, оказывала помощь бездомным, занималась лечением больных туберкулезом, проводила профилактику ВИЧ и СПИД.

После полномасштабного вторжения России в Украину «Врачи без границ» вместе с местными неправительственными организациями работали в Белгородской и Ростовской областях. В рамках этих программ гумпомощь получили свыше 52 тыс. беженцев, более 15,4 тыс. человек оказали бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку. Также MSF планировала помогать уехавшим из Курской области после начала наступления ВСУ в этом регионе.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Минюста, исключить из реестра иностранных неправительственных организаций могут, если офис организации в России не предоставил необходимую отчетность, а также если деятельность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации не отвечает заявленным в уведомлении целям или представленным в порядке отчетности сведениям. С чем именно было связано решение ведомства об исключении филиала MSF, не уточняется.

Организация «Врачи без границ» была основана группой французских медиков и журналистов в 1971 году для помощи людям в зонах боевых действий, эпидемий и природных катастроф. В настоящий момент география MSF охватывает более 70 государств в разных уголках мира.

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