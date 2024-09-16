В Вене пассажиры круизного судна не могут сойти на берег из-за наводнения
- 16.09.2024, 22:34
C 14 сентября стоит на якоре.
Швейцарский речной круизный лайнер Thurgau Prestige с 14 сентября стоит на якоре в Вене. 102 пассажира и 40 членов экипажа не могут сойти на берег из-за наводнения на Дунае, вызванного сильными ливнями. Причал затоплен. Об этом сообщает Der Standard.
Ответственный организатор поездки Thurgau Travel объявил утром 16 сентября, что «питанием все на борту обеспечены целиком и полностью».
О том, когда корабль сможет продолжить плавание или когда пассажиров можно будет высадить, решение будут принимать местные власти.