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В Вене пассажиры круизного судна не могут сойти на берег из-за наводнения

  • 16.09.2024, 22:34
В Вене пассажиры круизного судна не могут сойти на берег из-за наводнения

C 14 сентября стоит на якоре.

Швейцарский речной круизный лайнер Thurgau Prestige с 14 сентября стоит на якоре в Вене. 102 пассажира и 40 членов экипажа не могут сойти на берег из-за наводнения на Дунае, вызванного сильными ливнями. Причал затоплен. Об этом сообщает Der Standard.

Ответственный организатор поездки Thurgau Travel объявил утром 16 сентября, что «питанием все на борту обеспечены целиком и полностью».

О том, когда корабль сможет продолжить плавание или когда пассажиров можно будет высадить, решение будут принимать местные власти.

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