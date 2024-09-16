Столтенберг о дальнобойных ударах по РФ: На войне без риска не бывает 4 16.09.2024, 22:54

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Йенс Столтенберг

Страны Запада будут по отдельности решать, снимать ли им ограничения.

Страны Запада будут по отдельности решать, снимать ли им ограничения для Украины на удары по России переданным оружием. Но вариантов без риска на войне не бывает.

Об этом в интервью LBC заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек отреагировал на заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми о том, что его страна ведет переговоры с США и союзниками о снятии ограничений для ВСУ на использование дальнобойных ракет Storm Shadow.

Столтенберг отметил, что приветствует такие переговоры, но каждая страна лично будет принимать решение по такому вопросу.

«У нас полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В этой войне нет безрисковых вариантов. Но я по-прежнему считаю, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Украине», - подчеркнул генсек.

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