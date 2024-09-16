Белоруска заметила большое стадо оленей в поле в Гомельской области 16.09.2024, 23:14

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Видеофакт.

Большое стадо оленей, пасущихся в поле в Гомельской области показала в TikTok пользовательница Марина Старадубцева, передает «Зеркало».

«Олени вышли. Беларусь. Гомельская область», — так подписала она видео.

Ролик собрал больше полумиллиона просмотров и множество комментариев. Большинство пользователей восхитило это зрелище:

«Ух, как красиво и столько много»

«Боже какая красота сердце замирает от увиденного»

«Душа радуется от такой красоты».

Тем временем многих интересовало, где конкретно находится это поле.

Кто-то предположил, что это Припятский заповедник, но автор ролика ответила, что это не там. Другая пользовательница в комментариях рассказала, что это поле под Гомелем, и там каждый год такое происходит.

«Черниговская трасса. Поле за деревней Цыкуны», — написала она.

Часть пользователей усомнилась в том, что это в Гомельской области, и предположила, что это Могилевский зоосад, потому что у них «есть такое же видео с сафари поезда».

Также разгорелся спор по поводу того, олени ли это. Нашлись те, кому показалось, что это косули, но их догадки быстро опровергли многочисленные «знатоки».

«Это не косули, а пятнистые олени. У косуль не такие рога и у них нет пятен», — написал один из них.

Также комментаторов удивило, что олени так смело вышли в поле и не боятся людей.

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