В Пинске VW поехал на красный, врезался в BMW и сбил маму с двухлетним ребенком
- 17.09.2024, 6:06
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Женщина госпитализирована.
В Пинске Volkswagen сбил маму с двухлетним мальчиком. Пострадавшую госпитализировали. Подробности аварии рассказали в ГАИ.
Авария произошла 16 сентября около 16.20. 32-летний водитель Volkswagen ехал по улице Центральной. На перекресток с улицей Ильина он выехал на запрещающий сигнал светофора. Там он врезался в BMW, которым управляла 41-летняя пинчанка.
После столкновения Volkswagen совершил наезд на пешеходов: 37-летнюю женщину и 2-летнего мальчика, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый.
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.