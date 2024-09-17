Швейцария анонсировала конференцию по разминированию Украины
- 17.09.2024, 1:00
Она состоится 17-18 октября.
Швейцарская Лозанна 17-18 октября примет Украинскую конференцию по вопросам противоминной деятельности (UMAC2024).
Об этом объявил Федеральный совет Швейцарии.
В конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине UMAC2024 примут участие чиновники, представители международных организаций, частного сектора и научного сообщества.
Швейцарию будут представлять президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд, которая откроет конференцию, и глава министерства иностранных дел Иньяцио Кассис.
«Мероприятие, которое Швейцария организует совместно с Украиной, будет посвящено глобальным аспектам гуманитарного разминирования, в частности трем основным составляющим: люди, партнеры и прогресс», – говорится в сообщении.
Цель UMAC2024 – обсудить роль противоминной деятельности и его технологические инновации.
По оценкам, четверть территории Украины загрязнена минами и другими невзорвавшимися боеприпасами.