Швейцария анонсировала конференцию по разминированию Украины 17.09.2024, 1:00

Она состоится 17-18 октября.

Швейцарская Лозанна 17-18 октября примет Украинскую конференцию по вопросам противоминной деятельности (UMAC2024).

Об этом объявил Федеральный совет Швейцарии.

В конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине UMAC2024 примут участие чиновники, представители международных организаций, частного сектора и научного сообщества.

Швейцарию будут представлять президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд, которая откроет конференцию, и глава министерства иностранных дел Иньяцио Кассис.

«Мероприятие, которое Швейцария организует совместно с Украиной, будет посвящено глобальным аспектам гуманитарного разминирования, в частности трем основным составляющим: люди, партнеры и прогресс», – говорится в сообщении.

Цель UMAC2024 – обсудить роль противоминной деятельности и его технологические инновации.

По оценкам, четверть территории Украины загрязнена минами и другими невзорвавшимися боеприпасами.

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