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Сикорский: Польша готова сформировать Украинский легион

  • 17.09.2024, 5:42
Сикорский: Польша готова сформировать Украинский легион
Радослав Сикорский

Но пока что не хватает добровольцев.

Польша готова сформировать Украинский легион, однако добровольцев все еще недостаточно. Об этом в интервью «Европейской правде» в пятницу, 13 сентября, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы готовы, мы уже давно все сделали, а теперь ждем украинских добровольцев. Если мне не изменяет память, тысячи добровольцев зарегистрировались в вашей базе данных, чтобы обновить место жительства. Но по моим данным, до сих пор недостаточно добровольцев, готовых сформировать бригаду», — отметил министр.

13 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига и Радослав Сикорский сделали заявления относительно Украинского легиона в Польше. По их словам, переговоры о формировании легиона сейчас продолжаются, а украинских военных, вероятно, будут тренировать на территории Польши.

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