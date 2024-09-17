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ВСУ окружили россиян в одном из сел Курской области

  • 17.09.2024, 7:33
ВСУ окружили россиян в одном из сел Курской области

Оккупанты ушли в глухую оборону.

В российском селе Кременное в Курской области российские войска оказались в полном окружении.

Об этом сообщает проект DeepState.

По данным проекта, с первых дней Курской операции ВСУ, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически россияне осуществляют успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой, утверждают аналитики.

«Уже не раз было сообщено о зачистке Кременного, но враг до сих пор там», — сообщает DeepState.

Проект отмечает, что с одной стороны зачистка села заберет много сил и ресурсов, а с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия.

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