ВСУ окружили россиян в одном из сел Курской области
- 17.09.2024, 7:33
Оккупанты ушли в глухую оборону.
В российском селе Кременное в Курской области российские войска оказались в полном окружении.
Об этом сообщает проект DeepState.
По данным проекта, с первых дней Курской операции ВСУ, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически россияне осуществляют успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой, утверждают аналитики.
«Уже не раз было сообщено о зачистке Кременного, но враг до сих пор там», — сообщает DeepState.
Проект отмечает, что с одной стороны зачистка села заберет много сил и ресурсов, а с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия.