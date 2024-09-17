«Ник и Майк»: Новый удар по Лукашенко будет нанесен в октябре 17.09.2024, 7:37

Диктатора лишают доходов от контрабанды.

Начало октября предсказуемо испортит настроение Лукашенко, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

«Серый» и тем более «черны»й бизнес толком не понимает, чего ждать от полномасштабной активации прошлого пакета санкций ЕС.

Переходный период, а точнее отсрочка для завершения старых контрактов, заканчивается, как система санкций будет работать дальше — неочевидно. Понятно только одно: доходы будут падать, а схемы — усложняться.

Именно перспективы сокращения поступлений от внешторговых операций и заставили Лукашенко встретиться с главным по контрабанде. Доклад настроения не добавил, несмотря на попытки сгладить углы и представить ситуацию лучше, чем она есть.

Нужна хоть какая-то нормализация на западном фланге, иначе в октябре ехать в Кремль будет вообще не с чем.

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