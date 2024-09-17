«Ник и Майк»: Новый удар по Лукашенко будет нанесен в октябре
- 17.09.2024, 7:37
Диктатора лишают доходов от контрабанды.
Начало октября предсказуемо испортит настроение Лукашенко, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
«Серый» и тем более «черны»й бизнес толком не понимает, чего ждать от полномасштабной активации прошлого пакета санкций ЕС.
Переходный период, а точнее отсрочка для завершения старых контрактов, заканчивается, как система санкций будет работать дальше — неочевидно. Понятно только одно: доходы будут падать, а схемы — усложняться.
Именно перспективы сокращения поступлений от внешторговых операций и заставили Лукашенко встретиться с главным по контрабанде. Доклад настроения не добавил, несмотря на попытки сгладить углы и представить ситуацию лучше, чем она есть.
Нужна хоть какая-то нормализация на западном фланге, иначе в октябре ехать в Кремль будет вообще не с чем.