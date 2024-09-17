В Беларуси повышают стоимость проезда по платным дорогам

В Беларуси повышают стоимость проезда по платным дорогам3
- 17.09.2024, 8:09
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С 20 сентября.
Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №75 от 6 сентября увеличило тарифы на проезд по платным дорогам. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 20 сентября.
Теперь тариф на проезд транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т составит:
при наличии 2 осей — 11,4 евроцента за км (+1,3 евроцента за км в сравнении с действующим),
при наличии 3 осей — 14,2 евроцента за км (+1,6 евроцента за км),
при наличии 4 и более осень — 17,1 евроцента за км (+1,9 евроцента за км).
Тарифы на проезд за период пользования автодорогами составят:
на 15 дней — 20 евро (+2 евро),
на 30 дней — 31 евро (+3 евро),
на 1 год — 107 евро (+11 евро).
Размер платы за проезд по разовому тарифу составит:
для транспортных средств с допустимой массой до 3,5 т — 14 евро (+2 евро) в отношении фактов неоплаты,
для транспортный средств с допустимой массой более 3,5 т — 18 евро (+2 евро) в отношении фактов неполной оплаты и 36 евро (+4 евро) — в отношении фактов неоплаты.