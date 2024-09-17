В Беларуси повышают стоимость проезда по платным дорогам 3 17.09.2024, 8:09

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С 20 сентября.

Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №75 от 6 сентября увеличило тарифы на проезд по платным дорогам. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 20 сентября.

Теперь тариф на проезд транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т составит:

при наличии 2 осей — 11,4 евроцента за км (+1,3 евроцента за км в сравнении с действующим),

при наличии 3 осей — 14,2 евроцента за км (+1,6 евроцента за км),

при наличии 4 и более осень — 17,1 евроцента за км (+1,9 евроцента за км).

Тарифы на проезд за период пользования автодорогами составят:

на 15 дней — 20 евро (+2 евро),

на 30 дней — 31 евро (+3 евро),

на 1 год — 107 евро (+11 евро).

Размер платы за проезд по разовому тарифу составит:

для транспортных средств с допустимой массой до 3,5 т — 14 евро (+2 евро) в отношении фактов неоплаты,

для транспортный средств с допустимой массой более 3,5 т — 18 евро (+2 евро) в отношении фактов неполной оплаты и 36 евро (+4 евро) — в отношении фактов неоплаты.

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