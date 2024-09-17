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Путину здесь не место

  • Орест Сохар
  • 17.09.2024, 8:13
  • 5,102
Путину здесь не место

Как Эрдоган в очередной раз показал РФ, кто главный.

Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз продемонстрировал Путину, что ведет свою политику и действует только в собственных интересах. Выступая на 4-м саммите Крымской платформы, он заявил: возвращение Крыма Украине — требование международного права, и Турция всегда поддерживала территориальную целостность Украины. Но даже в этой игре Эрдогана интересует прежде всего собственная выгода.

С чего бы это Эрдогану, который собирается вступать в прокитайский БРИКС, поддерживать Украину, втыкая уже очередной нож в спину бункерному деду?

Во-первых, он чувствует себя пренебрежительно по отношению к «другу Владимиру». Турция является членом НАТО, успешно торгует с Европой и со всем миром и не зависит от России ни в чем. А самого Эрдогана радует роль миротворца. Это страны ЕС должны оглядываться на соседей и вести свою согласованную политику. А США — удовлетворять сенаторов из всех штатов. Запретить что-то Эрдогану может только сам Эрдоган.

Во-вторых, у Эрдогана, как и у Путина, есть фантомные боли по поводу империалистического прошлого. Почти 700 лет границы Османской империи опоясывали значительную часть современной Европы, Азии, российского Кавказа и Северной Африки. Но в отличие от бункерного, Эрдоган понимает: сейчас силой отбирать земли у соседей — это как-то несовременно. А влиять на них экономически — это вполне вероятно и очень выгодно. Такая себе империя влияния, а Эрдоган — один из ключевых инфлюенсеров региона.

В-третьих, расчетливый Эрдоган балансирует между политическими полюсами мира: не вводит санкции против России, но поставляет Украине оружие, не обрывает дипломатические связи с РФ и готов выступить гарантом мирных переговоров. Пока Путин уничтожает сам себя в войне в Украине, Эрдоган расширяет зону влияния на Азербайджан, Туркменистан и даже на Иран. Анкара даже готова стать «переводчиком» между НАТО и Глобальным Югом.

В-четвертых, в Турции насчитывается 55 ячеек крымских татар; по разным оценкам, крымскотатарская диаспора в Турции составляет от 1 до 7 млн человек. И все они считают Крым украинским, поэтому лидеру страны не стоит пренебрегать их лояльностью.

Турция Эрдогана стремится создать свой полюс на мировой арене. У страны для этого немало сопутствующих факторов: роскошное расположение между Азией и Европой, контроль над Босфором, членство в НАТО, вскоре — в БРИКС или даже в ШОС. Стать членом ЕС не получилось, и теперь Эрдоган сам противопоставляет себя ЕС.

Важно финализировать политический портрет Эрдогана. Он готов на резкие шаги там, где даже НАТО беспомощно жалуется и разводит руками.

Вспомните, как Турция враз сбила российский Су-24 в 2015-м на границе с Сирией, когда тот нарушил воздушное пространство страны.

Эрдоган закрыл Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей, и в первую очередь пострадала от этого Россия.

Организовал «зерновой коридор»... когда РФ не желала договариваться, то два десятка танкеров с российской нефтью «застряли» в Босфорском проливе.

А еще поставлял Украине «Байрактары», а теперь зять президента будет строить на нашей территории завод по их производству.

Вернул командиров «Азова» в 2023 г., хотя обещал Кремлю удерживать их в Турции до конца войны.

Эрдоган делает и ничего Путину не объясняет. Сравните с НАТО, которое каждый раз закатывает политические глаза, когда российские дроны или самолеты «по ошибке» залетают в их воздушное пространство.

Но считать его союзником Украины — это опрометчиво. Он сообщник ситуативный и действует исходя из логики своей политической стратегии — лидерства Турции. Страна становится более заметным мировым игроком: Эрдоган будет заключать противоречивые союзы, обнимать Путина, торговать российской нефтью и одновременно ставить бункерного на место. Хорошая новость заключается в том, что он второй в очереди — после Си Цзиньпина — на демонтаж Российской империи... когда для этого придет время, конечно.

Так что весы внутренней добропорядочности Эрдогана всегда будут равными.

Орест Сохар, Telegram

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