Лукашисты подарили Кадырову мотоцикл «Минск»
- 17.09.2024, 8:22
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Правитель Чечни катается на нем по Грозному.
Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров прокатился по Грозному на мотоцикле «Минск» вместе с мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. Ролик об этой поездке политик опубликовал в своем телеграм-канале.
«В понедельник вместе с дорогим братом, мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Беларуси», — написал Кадыров.
Отметим, в конце мая бизнес-джет Рамзана Кадырова приземлился в Национальном аэропорту Минск. Через сутки он улетел обратно в Грозный.