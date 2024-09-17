закрыть
17 сентября 2024, вторник, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты подарили Кадырову мотоцикл «Минск»

  • 17.09.2024, 8:22
  • 3,370
Лукашисты подарили Кадырову мотоцикл «Минск»

Правитель Чечни катается на нем по Грозному.

Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров прокатился по Грозному на мотоцикле «Минск» вместе с мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. Ролик об этой поездке политик опубликовал в своем телеграм-канале.

«В понедельник вместе с дорогим братом, мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Беларуси», — написал Кадыров.

Отметим, в конце мая бизнес-джет Рамзана Кадырова приземлился в Национальном аэропорту Минск. Через сутки он улетел обратно в Грозный.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов