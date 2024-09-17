Трамп провел «очень приятный разговор» с Байденом 4 17.09.2024, 8:24

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После покушения.

Президент США Джо Байден и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 сентября после вероятногопокушения на того во Флориде, сообщает издание The Hill.

«У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите со стороны Секретной службы», — утверждает Трамп.

По информации The Hill, в Белом доме разговор Байдена и Трампа назвали «сердечным».

«В Белом доме заявили о том, что Байден выразил свое облегчение по поводу того, что Трамп в безопасности», — отмечается в материале.

Кроме того, немногим позже Байден заявил — что Секретной службе «нужна дополнительная помощь».

«Я думаю, Конгресс должен отреагировать на их нужды, если им действительно нужно больше военнослужащих. Вот об этом мы и будем говорить», —подытожил он.

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