Лукашенко полностью потерял самостоятельность 1 Руслан Шошин

17.09.2024, 8:30

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И постоянно оглядывается на Москву.

Недавно Александр Лукашенко собрал «представителей национальных меньшинств». Был там и «дежурный поляк» (союзник режима Александр Сонгин), который в разговоре с диктатором высказывался «от имени всех поляков». Мол, подавляющее большинство поляков «хотят дружить» с лукашенковской Беларусью.

Подобные встречи и разговоры в Польше называют «кругом взаимной адорации». Собираются люди, говорящие сами себе только приятные вещи, которые хвалят друг друга. И, как говорил классик, сердцу становится легче. Диктатор подобные разговоры практикует на протяжении многих лет, однако во время таких разговоров могут проскочить высказывания, выходящие за рамки подготовленного заранее текста.

Удивляет то, когда Лукашенко (которого никто из присутствующих об этом не спрашивал) поднял тему Анджея Почобута. И убеждал, что журналист и один из лидеров Союза поляков Беларуси (СПБ) «сам не хочет ехать в Польшу». В августе в издании Rzeczpospolita появилась моя статья о том, что Почобут (которого режим приговорил к восьми годам тюрьмы) согласился выехать из Беларуси.

Об этом сообщила Анжелика Борис, в апреле посещавшая его в новополоцкой тюрьме. Из ее слов следовало, что журналист находился в плохом физическом состоянии. Согласие на эту встречу дал лично Лукашенко. После этого глава СПБ даже приезжала в Польшу и передавала эту информацию президенту Анджею Дуде. Как сейчас понимать слова Лукашенко о том, что Почобут «не хочет выезжать»? Передумал? Можно ли этим словам верить. Нет. Ведь трудно представить, что диктатор считается с мнением политзаключенных.

Что-то очень сильно мешает режиму освободить известного в Польше журналиста и деятеля польского меньшинства. И похоже на то, что Минск в деле освобождения политзаключенных очень сильно оглядывается на Москву. А здесь речь о политзаключенном, от освобождения которого напрямую зависит положение отношений с Варшавой. Очевидно, что инстинкт самосохранения опытного диктатора подсказывает, что подобные действия могут вызвать подозрения «старшего брата». В Кремле начнут искать ответ на вопрос: «Как Польша убедила Лукашенко?».

Иначе сложно понять почему в Минске, где хорошо знают о весе этого дела для Польши, не решаются на использование освобождения Почобута в целях хотя бы минимальной оттепели в отношениях с Варшавой. Тем более, что Польша предлагала открытие пограничных переходов. Каждая самостоятельная страна, даже авторитарная, должна быть в этом заинтересована. Но похоже, что в случае Беларуси Лукашенко о самостоятельной внешней политике говорить уже не приходится.

В свою очередь в последнее время как из рога изобилия сыплются какие-то странные высказывания и предложения вроде того, которое выдвинул Юрий Воскресенский, приглашая в Беларусь главу польской дипломатии Радослава Сикорского. Если бы в Минске подходили к этому вопросу серьезно, использовали бы официальные каналы связи через МИД. Ведь коммуникация по этим каналам никогда не прекращалась. И есть соответствующие дипломатические правила. К чему тогда весь это спектакль? Унизить Польшу? Еще больше зажечь отношения? Безусловно такая политика вписывается в определенное Москвой направление конфронтации с Западом.

Белорусские политзаключенные, особенно известные лидеры оппозиции и национально ориентированные деятели, стали не только заложниками режима, но и заложниками российской агрессии в Украине. Допускаю, что Лукашенко может освободить кого-то из известных политзаключенных перед «выборами», но только в целях пропаганды, требующей «нового Протасевича». Очевидно, что режиму нужен «змагар», который в программе Маркова будет убеждать белорусов «не повторять ошибок 2020 года».

Освобождение лидеров демократической оппозиции на других условиях вызвало бы «непонимание» Москвы. Там начали бы подозревать, что Лукашенко начал договариваться с Западом и получил что-то взамен. Еще пять лет назад диктатор мог себе такое позволить.

Руслан Шошин, «Белсат»

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