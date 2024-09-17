Z-сообщество штормит уже третьи сутки6
- Иван Филиппов
- 17.09.2024, 8:37
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Скандал дошел до министра обороны РФ.
Коротко рассказываю самую главную драму последних дней в z-каналах.
В одном полку служили операторами разведывательных БПЛА 11 добровольцев, среди которых два старых «ветерана Донбасса» с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Однажды командир полка по фамилии Пузик с позывным «Злой» решил их подразделение расформировать, а беспилотники забрать себе и продать. Добровольцы возмутились. Полковник в ответ приказал перевести их в штурмовики. То есть, говоря проще, приговорил к смертной казни, потому что штурмовые отряды — это буквально смертники.
Добровольцы приказ тоже поняли однозначно и записали видео-завещания, в которых обвинили Пузика в наркоторговле, коррупции, саботаже войны и работе на вражескую разведку. Обвинили и пошли умирать. Погибли все, кроме одного.
Z-сообщество штормит уже третьи сутки. Дошло до министра обороны, который велел разобраться.
В процессе выяснилось, что практика недовольных «утилизировать» в штурмовых батальонах — это не исключение, а правило. В связи с этим военные каналы волнуются, что если на большой земле узнают о нравах и традициях фронта, то даже за бешеные миллионы перестанут воевать идти.
Тем временем «Злого» Пузика начали пытаться отмазать, пошли заказные публикации, кажется в процесс на стороне полковника привлекли Владимира Соловьева. Непонятно пока лично самого или только редакцию его телеграм-канала.
Еще одна важная для понимания ситуации деталь — год назад полковник Пузик расстрелял из автомата российского военнослужащего «на почве личной неприязни». Было заведено уголовное дело, после которого указом министра обороны полковник Пузик был повышен в должности.
Вот такие дела. Интересно, чем история закончится.
Иван Филиппов «Фейсбук»