закрыть
17 сентября 2024, вторник, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-сообщество штормит уже третьи сутки

6
  • Иван Филиппов
  • 17.09.2024, 8:37
  • 6,634
Z-сообщество штормит уже третьи сутки

Скандал дошел до министра обороны РФ.

Коротко рассказываю самую главную драму последних дней в z-каналах.

В одном полку служили операторами разведывательных БПЛА 11 добровольцев, среди которых два старых «ветерана Донбасса» с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Однажды командир полка по фамилии Пузик с позывным «Злой» решил их подразделение расформировать, а беспилотники забрать себе и продать. Добровольцы возмутились. Полковник в ответ приказал перевести их в штурмовики. То есть, говоря проще, приговорил к смертной казни, потому что штурмовые отряды — это буквально смертники.

Добровольцы приказ тоже поняли однозначно и записали видео-завещания, в которых обвинили Пузика в наркоторговле, коррупции, саботаже войны и работе на вражескую разведку. Обвинили и пошли умирать. Погибли все, кроме одного.

Z-сообщество штормит уже третьи сутки. Дошло до министра обороны, который велел разобраться.

В процессе выяснилось, что практика недовольных «утилизировать» в штурмовых батальонах — это не исключение, а правило. В связи с этим военные каналы волнуются, что если на большой земле узнают о нравах и традициях фронта, то даже за бешеные миллионы перестанут воевать идти.

Тем временем «Злого» Пузика начали пытаться отмазать, пошли заказные публикации, кажется в процесс на стороне полковника привлекли Владимира Соловьева. Непонятно пока лично самого или только редакцию его телеграм-канала.

Еще одна важная для понимания ситуации деталь — год назад полковник Пузик расстрелял из автомата российского военнослужащего «на почве личной неприязни». Было заведено уголовное дело, после которого указом министра обороны полковник Пузик был повышен в должности.

Вот такие дела. Интересно, чем история закончится.

Иван Филиппов «Фейсбук»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов