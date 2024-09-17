Ученые нашли смелое решение двух главных загадок космологии

Ученые нашли смелое решение двух главных загадок космологии1
- 17.09.2024, 8:39
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Все дело в «таинственной силе»?
Группа физиков Массачусетского технологического института (MIT) выдвинула смелую гипотезу о том, что несоответствие в измерениях скорости расширения Вселенной кроется в таинственной силе, называемой ранней темной энергией. Об этом пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
Ученые предположили, что в первые моменты после Большого взрыва могла возникнуть ранняя темная энергия, которая могла повлиять на расширение новорожденной Вселенной. По мнению исследователей, это помогло решить называемого напряжения Хаббла — несоответствия в оценках скорости расширения Вселенной, измеренных разными методами.
В начале сентября международная группа ученых из Италии, Греции, Индии и Китая смоделировала возможный облик Вселенной до Большого взрыва. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP). В своей работе специалисты опирались на неклассическую модель «отскакивающей» космологии, согласно которой Вселенная постоянно проходит через фазы расширения и сжатия.