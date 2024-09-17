Белорусов делают невыездными из страны 1 17.09.2024, 8:45

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Чаще всего тех, которые живут в ЕС.

Силовики могут не только задержать человека на границе по возвращении из Евросоюза, но еще и спокойно впустить в Беларусь, а потом сделать невыездным и репрессировать. Об этом «Белсату» рассказал человек, который сам оказался в такой ситуации. Информацию подтвердили в фонде солидарности BYSOL.

Более того, такие истории случаются регулярно.

«До нас доходит далеко не вся информация, но то, о чем мы знаем, — это довольно большие цифры. В месяц можем узнавать до десяти человек, которые ездили-ездили, а потом их не выпустили», — рассказал собеседник издания.

Среди кейсов чаще всего с запретом на выезд сталкиваются лица, принимавшие участие в акциях протеста, и молодые люди призывного возраста.

Главный совет — лучше не ездить в Беларусь, если вам может грозить опасность или есть подозрения на этот счет.

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