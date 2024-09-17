Бубны шаманов Telegram-канал «СерпомПо»

17.09.2024, 8:52

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Все не как у людей.

Трудно сказать, заезжал ли Путин к шаманам во время визита в Монголию, как предполагает один из наблюдателей. Равно как и то, ездил ли он к шаманам в период «медового месяца» с б.у. министром Шойгу.

Но показательно другое – сам факт возникновения подобных слухов. Обратите внимание, что никому в голову не придет предполагать общения с шаманами президента Байдена - старины Джо. Как-то трудно представить, что он пляшет какой-нибудь ритуальный танец вокруг костра вместе с индейцами. Также Макрон, Шольц, Трюдо.

А вот про Путина слухи о поиске им жизненных сил у шаманов возникают если не часто, то время от времени. Можно также вспомнить и о печальной судьбе шамана Габышева, который хотел изгнать Путина из Кремля, но был остановлен в движении на Москву. Шел бы себе и шел. Но нет. Верят в мистику?

Все не как у людей. Таинственная жизнь. Мистика иконы. Одиночество в церкви. Семейные таинства. Мутная, мрачная атмосфера. Если не знать всего остального – результатов провального правления во всем, кроме обогащения верхушки, - по одной только скрытой за дверьми душной мистической атмосфере можно сделать вывод об упадке и увядании.

Кстати, обращаться к мистике, превращать прикладывание к иконам едва ли не в государственный ритуал, поворачивать к «востоку», нет причины, если в стране все прозрачно, власти сменяемы, пресса свободна, бизнес не государственный. Когда же все сожжено, уничтожено, разбито, кругом неудачи и нет рационального выхода, кроме как покинуть свой пост, дать другим разбираться с тем, что наворочал, возникает тяга к мистике. Разумеется, параллельно с прорастанием в верховное кресло.

И аналогии, исторические аналогии, конечно, прозрачны. 30-е и 40-е годы прошлого века. И не Россия, а другая страна, где часть верхушки искала свои истоки в горах Тибета.

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