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«Культурный шок»: популярный блогер рассказал о поездке в Беларусь

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  • 17.09.2024, 9:00
  • 2,106
«Культурный шок»: популярный блогер рассказал о поездке в Беларусь

И почему-то сравнил нашу страну с Турцией.

Популярный 22-летний трэвел-блогер из Германии Лука Пфердменгес, имеющий 228 тысяч подписчиков в инстаграме и более 2 миллионов в тиктоке, недавно объездил все страны Европы и составил свой список худших мест для посещения. Своим рейтингом блогер поделился с британским таблоидом Daily Mail.

Одним из таких направлений назвал Беларусь.

«Я прекрасно провел время в Минске, но это очень труднодоступная страна и единственная действительно изолированная страна на континенте. Беларусь очень сильно отличается от большинства европейских стран. Наибольший культурный шок, который можно получить, путешествуя по Европе», — отмечает трэвел-блогер.

Остальные страны из худшей пятерки, по версии парня, таковы: Сан-Марино, Лихтенштейн, Бельгия и Турция.

«До микрогосударства Сан-Марино очень трудно добраться, и там нечего делать. Можно увидеть все за несколько часов. Лихтенштейн очень изолирован и дорог, хотя это здорово, если вы можете себе это позволить. В Бельгии слишком серо и холодно, а Турция очень похожа на Беларусь», — подытоживает блогер.

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