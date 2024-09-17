Очень дорогой просчет Москвы Стефан Вольф

17.09.2024, 9:09

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К чему приведут Путина игры в Арктике

У Москвы дела в Арктике идут не совсем так, как планировалось. Этот регион является стратегическим важным в военном отношении для России и обладает значительным экономическим потенциалом, который мог бы помочь Москве в поддержании ее военной экономики. Однако сочетание военного потенциала Украины, противодействия Запада и давления международных санкций поставило крест на надеждах России использовать Арктику в своих интересах в войне против Украины.

По мере того как напряженность в отношениях с Западом стремительно росла после аннексии Россией Крыма в 2014 году, Москва увеличила количество своих военных объектов в Арктике. Значительные и постоянные инвестиции России в наращивание военного преимущества означают, что сейчас в регионе больше авиабаз, наземных сил и кораблей, чем когда-либо после распада Советского Союза. В том числе мощный Северный флот, на котором базируется большая часть ударных ядерных подводных лодок России.

Эти инвестиции в военный потенциал и инфраструктуру изначально окупились в войне против Украины, поскольку Россия смогла задействовать свои арктические авиабазы. В начале войны бомбардировщики были переброшены подальше от Украины в относительную безопасность Крайнего Севера.

Однако в конце июля 2024 года украинские беспилотники атаковали авиабазу «Оленья» к югу от Мурманска. Предполагается, что это было сделано в отместку за то, что базирующиеся там бомбардировщики участвовали в ударе по детской больнице в Киеве 8 июля 2024 года. С появлением большего количества украинских беспилотников дальнего радиуса действия очевидное преимущество российских арктических баз если не исчезло, то, по крайней мере, уменьшилось.

Запад также оказывает военное давление на арктические амбиции России. Через несколько дней после начала войны Москвы против Украины в феврале 2022 года семь западных членов Арктического совета (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США) выступили с совместным заявлением о приостановке любого взаимодействия с Россией. Это ознаменовало радикальный отказ от сотрудничества с Москвой, в том числе по научным проектам, связанным с проблемами изменения климата, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Россия пока не вышла из Арктического совета, но переориентировала свою арктическую стратегию, — включая более широкую внешнюю политику, — на национальные интересы. Но насколько успешно Кремль сможет их реализовать, еще предстоит проверить.

Через несколько недель после вступления Финляндии в НАТО альянс провел маневры в Арктике, продемонстрировав свою приверженность статье 5 (коллективная оборона). Год спустя, после того как к альянсу присоединилась и Швеция, на севере Норвегии начались учения «Стойкий защитник» — крупнейшие военные маневры со времен окончания холодной войны. Это стало еще одним сигналом для России о том, что Арктика снова оказалась на западном геополитическом радаре.

Однако другим странам потребуется некоторое время, чтобы сравняться с Россией в военном отношении. Тот факт, что США обновили свою арктическую стратегию в июле 2024 года, является важным шагом в этом направлении. В отличие от них, НАТО, несмотря на признание необходимости увеличения проецирования западных сил и средств в регион, все еще не имеет надлежащего плана для Арктики, а также достаточных сил и военной техники, способных действовать там.

Кроме того, более тесное российско-китайское военное сотрудничество, включая военно-морские учения и совместное воздушное патрулирование, повышает значимость Арктики в геополитических шахматных партиях, которые все более активно разыгрываются на глобальной шахматной доске в последнее десятилетие. И это говорит о том, что Россия вряд ли упустит то, что считает своим военным преимуществом.

Еще одна важная составляющая российских расчетов в Арктике заключается в том, что инвестиции здесь никогда не были только военными. Москва вливает ресурсы в развитие экономической инфраструктуры, в частности, для того, чтобы обеспечить круглогодичное судоходство из Азии в Европу по арктическим маршрутам, что дает Кремлю дополнительные рычаги влияния и потенциальные доходы.

Претензии Москвы на значительные участки арктического шельфа были недавно признаны Комиссией по границам континентального шельфа — органом, созданным для содействия выполнению Конвенции ООН по морскому праву 1958 года. Таким образом, Россия имеет доступ к огромным природным ресурсам, помимо тех, что находятся на примерно одной пятой части российской суши, которая лежит за Полярным кругом.

Но это экономическое преимущество не столь очевидно, как кажется на первый взгляд. Например, даже там, где Россия может извлечь финансовую выгоду из арктических ресурсов — например, в рамках своего флагманского проекта СПГ-2, открытого Владимиром Путиным в июле 2023 года, — Запад находит способы сорвать российские усилия.

Западные санкции оказали ощутимое влияние, заставив французские, немецкие и японские компании, инвестирующие до этого в проект, сократить свое участие. Это открыло возможности для китайских компаний, готовых обойти санкции США и ЕС, но, опять же, выставило на всеобщее обозрение зависимость России от Китая, и особенно от китайских инвестиций, в Арктике. В конце концов, пекинский «Полярный шелковый путь» — это стратегия, направленная на получение экономических преимуществ в Арктике для Китая, а не для России.

Россия, возможно, приобрела больше судов для транспортировки газа, производимого на двух ее основных заводах СПГ в Арктике, но отсутствие страховки и западные санкции против покупателей российского СПГ продолжают оставаться проблемой. Настолько, что в начале сентября 2024 года газета Financial Times сообщила, что Россия с трудом находит покупателей сжиженного природного газа, производимого на ее флагманском проекте СПГ-2.

В сочетании со слабым прогрессом в заключении сделки по продвижению проекта трубопровода «Сила Сибири-2», а то и вовсе отсутствием такового, надежды Кремля на замену ранее выгодных экспортных сделок в Европу выглядят далеко не оправданными.

Время, когда Россия имела преимущество в Арктике, — отчасти из-за пренебрежения Запада, — подходит к концу. Запад теперь знает, что он должен и может дать отпор России.

Возможно, это происходит медленно, но ответ Запада в Арктике на агрессию России против Украины может стать одной из немногих историй успеха эффективного сдерживания. Когда это произойдет, ожидания России использовать арктическое преимущество в войне против Украины могут оказаться просчетом, который будет стоить ей очень дорого.

Стефан Вольф, New Voice

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