Напарник Трампа признал, что «создал» историю о поедании собак и котов мигрантами 10 17.09.2024, 9:30

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Скандальное заявление породило много мемов.

Избранный Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс фактически признал, что распространяемая республиканцами история о якобы поедании домашних животных мигрантами с Гаити в одном из городов штата Огайо не является правдой.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Разговор ведущей CNN Даны Беш с Вэнсом касался произнесенного Трампом во время дебатов заявления о том, что в городе Спрингфилд в Огайо мигранты из Гаити якобы охотятся на домашних кошек и гусей.

Это утверждение появилось за несколько дней до дебатов, было среди первых распространено самим Джей Ди Вэнсом, а также породило волну сгенерированных искусственным интеллектом изображений Трампа, который «оберегает» котов и гусей. Эти утверждения официально опровергли власти и полиция Спрингфилда.

Во время воскресного эфира ведущая CNN спросила у Вэнса, может ли он после неоднократных опровержений распространенной им же информации о «поедании домашних животных мигрантами» признать, что не имеет подтверждений этому.

На это напарник Трампа заявил, что его доказательства – это «непосредственные свидетельства избирателей его округа», в частности тех, которые потеряли родных из-за нападений мигрантов.

«Американские СМИ полностью игнорировали эти вещи, пока мы с Дональдом Трампом не начали говорить о мемах с котами. Если мне придется создавать истории, чтобы американские СМИ обратили внимание на страдания американского народа – что ж, именно это я и буду делать, Дано», – добавил он.

Ведущая после этого несколько раз переспросила кандидата Трампа в вице-президенты, означают ли его слова о том, что он «создал» историю о поедании котов, что она действительно выдумана. В конце концов он фактически это и признает:

«Я говорю, что мы создаем историю, а это означает, что мы делаем так, чтобы американские СМИ фокусировались на этом. Не я «создал» 20 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Спрингфилд. Это из-за политики Камалы Харрис. Но да, мы создали фактический фокус, который позволил американским СМИ говорить об этой истории и страданиях, вызванных политикой Камалы Харрис».

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