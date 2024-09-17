Над Гродно сегодня появится цветной дым

Над Гродно сегодня появится цветной дым2
- 17.09.2024, 9:36
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Это связано с работами на стратегическом предприятии.
На 17 сентября предприятие «Гродно Азот» запланировало остановить часть производства, сообщает «Гродненский химик». В связи с этим жителей Гродно предупредили о возможном красно-буром дыме над заводом. Причем только недавно эту часть производства планово запускали.
В плановом порядке на 17 сентября намечена остановка отделения азотной кислоты и компрессии цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС).
«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок (в народе такой дым называют „лисий хвост“. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.
Как поясняется, допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован необходимыми документами, а во время проведения остановочных операций ведется «контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра».
Сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне предприятия будут опубликованы на официальном сайте ОАО «Гродно Азот».
«Угрозы городу, экологии и жителям нет», — отметили в издании и на предприятии.