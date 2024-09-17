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«Нашу бригаду уже четыре раза на всех направлениях разбивали»

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  • 17.09.2024, 9:43
  • 2,586
«Нашу бригаду уже четыре раза на всех направлениях разбивали»

О чем говорят российские военнослужащие, попавшие в плен ВСУ.

Пошли на войну, чтобы заработать, но лишились самого главного — здоровья и возможности видеть родных. Российские солдаты-военнопленные разочарованы политикой Путина и сожалеют, что пошли убивать. Об этом они рассказали украинским журналистам, сообщает FREEДОМ.

«Мы просидели там до 18 числа, а 18-го узнали, что находимся в полном окружении», — рассказывает пленный российский военнослужащий.

Российские военнопленные содержатся в опрятном помещении с ремонтом.

«Вы думаете, какая-то необходимость в этом есть? В России мало земли?» — говорит российский военнослужащий.

На вопрос, зачем ведется война, он отвечает, что такой вопрос надо задавать руководству РФ, так как не люди принимают решения.

«Мы тут оказываемся волей судьбы», — добавляет он.

В каждой из камер — около 10 пленных. Среди них — российские срочники, контрактники, офицеры.

«Я всеми правдами и неправдами не пойду, не возьмусь за оружие и не пойду к вам в дом кого-то убивать. Мне это не надо», — говорит тот же военнопленный.

Часть солдат была взята в плен на Курском направлении.

«Почему вы пришли на территорию Курской области, мне понятно, потому что наши войска находились на вашей территории», — высказал мнение военнопленный журналистам.

Участником путинской войны этот российский оккупант стал из-за денег, говорит, что прокормить семью в Российской Федерации он не мог.

«Потому что у меня ребенок-инвалид. Мне надо за ним ухаживать, там особый уход необходим», — поясняет он свою мотивацию воевать.

Сейчас в Кремле готовы платить по несколько миллионов рублей любому, кто согласится убивать в чужой стране. Работники бюджетной сферы, которых в России якобы очень ценят, на такое идут охотно, ведь это шанс заработать.

«Со мной там 20 человек в плен попало раненых. Все говорят: «Мы врачи. Мы водители». Я один там штурмовик. Все уже не хотят мириться со своей участью, здесь никто не собирался воевать», — говорит другой военнопленный.

Он — один из немногих выживших солдат 810-й бригады морской пехоты, которая базируется в оккупированном Севастополе в Крыму. В начале августа бойцы ВСУ в очередной раз разбили это подразделение. В этот раз она была уничтожена в Курской области.

«Я с 810-й бригады с морской пехоты. Нашу бригаду уже четыре раза на всех направлениях разбивали», — сказал военнопленный.

Многие российские военные, с кем удалось пообщаться журналистам, признаются, что не понимают, в чем смысл войны. На вопрос: «Как это остановить?» — пожимают плечами, но на фронт своих сограждан призывают не идти.

«Жить охота. Не надо воевать», — считает военнопленный.

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