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Белорус, объявивший голодовку в Клайпеде, вышел из больницы

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  • 17.09.2024, 9:51
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Белорус, объявивший голодовку в Клайпеде, вышел из больницы

Он продолжает протестовать.

Больше недели назад объявивший голодовку в Литве Григорий Алексиевич объявил, что отказывается принимать пищу, пока не выдадут его автомобиль. В минувшую пятницу белорусу стало плохо — его доставили в клайпедскую больницу. Сейчас мужчина чувствует себя гораздо лучше и продолжает акцию протеста, сообщил он «Новой газете.Балтия». Между тем Министерство финансов Литвы пояснило свою позицию по поводу застрявших автомобилей белорусов в Клайпеде.

Сколько именно автомобилей белорусов застряли в порту Клайпеды, ранее достоверно было неизвестно. Сообщалось, что их количество может достигать 4 тысяч. Петицию в адрес литовских властей подписали чуть более 1 тысячи человек. Белорусскому телеканалу «Белсат» Министерство финансов Литвы сообщило, что таких машин 2,7 тысячи.

— По предварительным оценкам таможенных экспертов, менее 10% автомобилей, находящихся на временном хранении в Клайпеде и других пунктах временного хранения, на самом деле могут быть предназначены для личного пользования на внутреннем рынке Беларуси, а все остальные — для ввоза в ЕС или ждут заказчиков в России, — утверждают в этом ведомстве.

Однако авторы петиции, к которым за комментарием обратилась «Новая газета.Балтия», сомневаются в предоставленных данных: «Как можно утверждать, что 9 из 10 автомобилей будут проданы в Россию? Об этом говорят как уже о состоявшемся факте, словно литовские чиновники могут предвидеть будущее. Это же домыслы!»

В качестве аргумента Министерство финансов приводит такой факт: «Через социальные сети продают три, а иногда и четыре автомобиля, которые уже прибыли в порт Клайпеды».

— Это как раз следствие принятого решения таможней Литвы, — подчеркивают авторы петиции. — Некоторые автомобили выставили на продажу, потому что люди не смогли их вывезти, и таким образом перекладывают эту головную боль на других. Изначально некоторые «помогаторы» (так покупатели автомобилей называют литовские фирмы-посредники. — Прим. «Новая газета.Балтия») предлагали именно такой вариант.

Также Минфин Литвы заявляет, что «большинство подписантов петиции делали это не единожды, а несколько раз или даже десятки раз с одного аккаунта, другие использовали фальшивые аккаунты. Кроме того, большинство подписчиков на самом деле — граждане России, заинтересованные покупатели, ожидающие автомобили».

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