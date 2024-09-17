ВСУ продвинулись под Покровском и на агрегатном заводе в Волчанске 17.09.2024, 9:54

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Карты боевых действий.

Вооруженным силам Украины удалось вернуть отдельные позиции на Харьковском направлении и возле Покровска.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны по итогам 16 сентября.

Харьковское направление: ВСУ недавно продвинулись в районе к северо-востоку от города, в частности в Волчанске. На геолоцированных кадрах, опубликованных 16 сентября, видно, как войска РФ пытаются наносить удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска. По мнению аналитиков ISW, это указывает на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на территории завода, где ранее находились российские оккупанты.

Войска РФ 15 и 16 сентября вели наступательные операции вблизи Волчанска, при этом 16 сентября представитель украинского ОТГ Харьков Виталий Саранцев заявил, что россияне продолжают наступать на Волчанск, однако темпы российской активности на других участках Харьковского направления несколько снизились. Саранцев заявил, что войска РФ не ведут активных наступательных действий у Липцев, Глубокого, Лукьянцев (все локации к северу от Харькова) или села Старица (к северо-востоку от Харькова), однако войска РФ все еще присутствуют в этих районах и проводят внутренние ротации и усиливают системы связи.

Недавно украинские военные также восстановили утраченные позиции в районе к юго-востоку от Покровска. Кадры с подтвержденной геолокацией, обнародованные 16 сентября, свидетельствуют, что ВСУ недавно восстановили контроль позиций в западной Михайловке (к юго-востоку от Покровска). Хотя видео указывает на то, что войска РФ ударили по сооружению, где могли занимать позиции украинские войска, однако один из российских «военкоров» ранее признал, что присутствие ВСУ в районе этих позиций в значительной степени препятствует войскам РФ продвигаться на запад от Михайловки к восточной окраине Селидово.

Российские источники как минимум с 6 сентября начали сообщать, что украинские силы осуществили успешную контратаку в Селидово и вытеснили российские войска из восточной части города. Кроме того, российские и украинские источники сообщали, что линия фронта в районе Селидово теперь тянется вдоль железнодорожного пути между Михайловкой и Селидово — что согласуется с имеющимися геолокационными доказательствами. ISW пока не наблюдал никакого визуального подтверждения присутствия войск России в центре города Селидово.

В то же время войска РФ недавно продвинулись на юго-восток от Покровска на фоне продолжения наступательных действий на Покровском направлении 16 сентября. Кадры от 16 сентября свидетельствуют, что россияне недавно продвинулись к улице Буряка в северной части поселка Желанное Первое (к юго-востоку от Покровска). Украинские и российские источники также сообщают, что войска РФ продолжают усилия в попытке окружить Украинск (к юго-востоку от Селидово) с севера и юга.

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