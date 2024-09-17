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Аж ножкой топать изволил

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  • Илья Вайцман
  • 17.09.2024, 10:05
  • 3,992
Аж ножкой топать изволил

Путин узнал, что РФ до сих пор продает в Европу и США «стратегические материалы».

Говорят, намедни бункерфюрер возбудился чрезвычайно, аж ножкой топать изволил, и повелел правительству своему ограничить продажу стратегического сырья. Не дадим, мол, врагу наш уран, титан и никель! Но поскольку друзья у РФ такие, где 99% населения и слов-то таких не знает, а если кто и знает, то никуда применить свои знания не может, следовательно, и не покупает такие вещи - то получается, что и вообще запретить экспорт.

И никто из «министров» не осмелился рассказать нацфюреру, что титан в РФ практически весь импортный, причем из украинской руды (концентрата), который завозили до конца 2021 года в огромных объемах (и еще немного из Китая), что основной покупатель российского урана - это США, где с 14 августа сего года вступил в действие запрет на импорт обогащенного урана из России который истекает в конце 2040 года (до 2028 года еще можно будет получить специальную лицензию, но покупателю придется доказать отсутствие альтернативных вариантов). И что добить «Норникель», и так задыхающийся под санкциями, идея очень сомнительная в принципе.

Впрочем, характерна и реакция турбопатриотов: они взвились, как шершнем под хвост ужаленные, когда внезапно узнали, что РФ до сих пор продает в Европу и США «стратегические материалы». Собственно, это больше про уровень турбопатриотических представлений о реальности, чем о чем бы то ни было другом. И об удивительно (нет) похожем уровне Z-гопоты и ее фюрера.

Илья Вайцман, «Фейсбук»

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