Ford презентовал мощный пикап с богатым оснащением 17.09.2024, 10:02

Ford Ranger получил гибридную версию.

Линейку Ford Ranger 2025 пополнит плагин-гибридная версия PHEV. Пикап презентовали на выставке в Ганновере IAA Transportation 2024, а в продажу в Европе он поступит с весны. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Ford.

Новый Ford Ranger PHEV оснащен 2,3-литровой турбочетверкой EcoBoost и электромотором. Суммарная отдача составляет 279 л. с. и 690 Н∙м. Только Ford Ranger Raptor на данный момент более мощный в линейке.

Расход топлива не раскрывают, но указано, что аккумуляторная батарея емкостью 11,8 кВт∙ч позволяет преодолеть 45 км в электрическом режиме. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать электроэнергией разнообразные приборы. Полный привод дополнили блокировкой заднего дифференциала.

От стандартного Ford Ranger гибридная версия отличается дизайном решетки радиатора и особыми 18-дюймовыми дисками. Грузоподъемность пикапа — 1 тонна, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Кроме того, у Ford Ranger PHEV расширенная комплектация. Он предлагается в специальной версии Stormtrak с матричными фарами, камерами кругового обзора и акустикой Bang&Olufsen с 10 динамиками.

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