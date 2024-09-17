Белорус: Новый целлюлозно-картонный комбинат — огромный распил 5 17.09.2024, 10:11

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Проект заведомо станет убыточным.

Глава «Беллесбумпрома» Сергей Касьянов объявил о строительстве нового целлюлозно-картонного комбината по «новейшим китайским технологиям» производительностью до 500 тыс. тонн продукции в год.

Читатель сайта Charter97.org задается вопросом, зачем он нужен:

— В Добруше есть уже такой. Строился десять лет вместо пяти, обошелся в $1 млрд. кредитных денег, вместо 600 млн.. Китайцы, которых так любит расхваливать белорусский диктатор, показали себя на строительстве завода не с лучшей стороны.

Был скандал с шествием китайских строителей на Минск, вызванным трехмесячной невыплатой зарплаты. Китайским дипломатам удалось уговорить их остановиться в Гомеле. Корпорация «Сюань Юань» в итоге не смогла организовать запуск производства по техническим причинам. Китайцы не смогли его достроить за шесть лет, налаживать производство пришлось австрийцам из компании Andritz. После санкций они ушли, качество продукции упало. Западные рынки закрылись, остался российский, где полно своей продукции. В итоге Добрушевский комбинат до сих пор загружен на 70% мощности. Австрийцы из Andritz параллельно построили русским комбинат в Каме.

Доля лесопромышленной промышленности при Лукашенко трагична. С нулевых годов в нее было вложено десятки миллиардов долларов на модернизацию. Премьер Мясникович за взятку в десятки миллионов евро разрешил построить концерну «Кроношпан» огромный лесоперерабатывающий комбинат, в результате чего шесть белорусских заводов разорились. Естественно, Лукашенко был в доле в этой афере. Основной удар деревопереработке нанесли санкции. Западный рынок потерян, Россия сама не знает, куда сбывать аналогичную продукцию, другие рынки нерентабельны из-за сложной и дорогой логистики.

Лукашистов это не смущает, они готовят новый гигантский убыточный проект. Для них главное — это возможность распилить огромные суммы.

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