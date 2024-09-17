В Польше затопило еще один город 1 17.09.2024, 10:13

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Местные власти призывают людей эвакуироваться.

Местные власти польского города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления улиц, а во Вроцлаве в Нижней Силезии поднимают набережную, чтобы защитить районы от возможного затопления рекой Быстрицей.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на заявления местных властей городов.

Из-за переполнения водой дамб, мэр Левина-Бжеского Артур Котара обратился к жителям города с просьбой об эвакуации и посоветовал запастись спальными мешками или одеялами.

Фото: RMF24

Он сообщил изданию, что несколько улиц в городе уже затоплены, вода распространяется по всему городу.

«Через некоторое время будет невозможно проводить эвакуацию. Уровень воды на улицах растет. Автомобили больше не будут въезжать – за исключением военной или пожарной техники», – признал он.

Мэр города заверил, что люди, которые нуждаются в индивидуальной эвакуации – получат ее.

Фото: wroclaw.pl

В Ворцлаве местные власти распорядились использовать 40 000 мешков с песком для того, чтобы поднять набережную и защитить жилые районы Маршовице-1 и Маршовице-2 от возможного затопления рекой Быстрица.

Яцек Сутрик, мэр Вроцлава, объявил в социальных сетях, что набережные будут частично обнесены пленкой, а солдаты используют 40 000 мешков с песком для их поднятия.

«Набережные должны быть подняты на полтора метра, чтобы обезопасить населенные пункты. Если будет потребность в эвакуации, мы предоставим автобусы к месту проведения работ» – написал он.

Жителей угрожающих жилых массивов просят быть бдительными и по возможности переехать на более высокие этажи домов.

«Речь идет не о панике, а о честной оценке ситуации. Мы держим пальцы скрещенными, чтобы ничего не произошло», – пояснил он.

Фото: wroclaw.pl

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