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Стало известно, кому принадлежит разбившийся в России вертолет

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  • 17.09.2024, 10:21
  • 2,410
Стало известно, кому принадлежит разбившийся в России вертолет

На борту находился пилот и два пассажира.

В России пропал вертолет Robinson R66, на его борту находились три человека.

Борт совершал незарегистрированный полет в Амурской области, пишет РИА «Новости» в Telegram, ссылаясь на сведения Министерства чрезвычайных ситуаций. 

В МЧС РФ сообщили, что сработал аварийный маяк вертолета. На поиски воздушного судна отправился вертолет Росавиации Ми-8Т.

В Сети появилась информация, что вертолет Robinson R66 разбился. По предварительным сведениям, место крушения борта - тайга возле села Золотая Гора, сообщает Mash. На канале отмечается, что аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта. Инцидент якобы произошел вечером 16 сентября.

«На борту находились пилот и два пассажира… пропавшие работают в ООО «Хэргу» - один из лидеров по добыче россыпного драгметалла в области. Сам борт принадлежал компании», - выяснил Amur Mash.

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