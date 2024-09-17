Стало известно, кому принадлежит разбившийся в России вертолет 2 17.09.2024, 10:21

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На борту находился пилот и два пассажира.

В России пропал вертолет Robinson R66, на его борту находились три человека.

Борт совершал незарегистрированный полет в Амурской области, пишет РИА «Новости» в Telegram, ссылаясь на сведения Министерства чрезвычайных ситуаций.

В МЧС РФ сообщили, что сработал аварийный маяк вертолета. На поиски воздушного судна отправился вертолет Росавиации Ми-8Т.

В Сети появилась информация, что вертолет Robinson R66 разбился. По предварительным сведениям, место крушения борта - тайга возле села Золотая Гора, сообщает Mash. На канале отмечается, что аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта. Инцидент якобы произошел вечером 16 сентября.

«На борту находились пилот и два пассажира… пропавшие работают в ООО «Хэргу» - один из лидеров по добыче россыпного драгметалла в области. Сам борт принадлежал компании», - выяснил Amur Mash.

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