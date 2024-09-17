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На Донбассе ВСУ создали буферную зону с помощью дронов

  • 17.09.2024, 10:31
На Донбассе ВСУ создали буферную зону с помощью дронов

Окупанты не смогут провести полноценный штурм.

На Северском направлении ВСУ с помощью FPV-дронов создали буферную зону. Отныне оккупанты не смогут вплотную подойти к позициям украинских сил и провести полноценный штурм.

Этот участок находится на Донбассе в Бахмутском районе. Буферную зону создали операторы FPV-дронов и подразделения аэроразведки, информирует канал «Украина 365» со ссылкой на телемарафон с участием комвзвода Васильченко.

Комвзвода 23-го отдельного батальона Дарья Васильченко заявила, что теперь ситуация на их участке фронта более контролируемая и более спокойная.

С ее же слов, противник и на этом участке фронта атакует небольшими группами по 2-5 человек. Они пытаются закрепиться в какой-то яме или норе, а затем подходит подкрепление.

Буферная зона — дело рук операторов дронов и разведки. Васильченко заявила, что теперь беспилотники полностью перекрывают всю зону и нет надобности вмешивать в это дело пехоту ВСУ.

Не может на этом участке фронта противник использовать бронетехнику, так как операторы дронов сразу же ее атакуют. Противник использует бронетехнику как такси, чтобы доставить своих пехотинцев в ту или иную точку.

При этом в воздухе не только украинские дроны, но и вражеские. Враг обычно бросает на ту или иную цель ВСУ от трех до четырех дронов. Украинские силы действуют экономнее, но и при этом эффективнее врага.

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