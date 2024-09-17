Об этой причине мало говорят 5 Джузеппе Перри

17.09.2024, 11:09

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Почему Россия напала на Украину.

24 февраля 2022 года Россия решила широкомасштабно вторгнуться в Украину, используя в качестве предлога конфликт на Донбассе и требуя признания двух квазиреспублик в этих украинских областях. Одной из главных причин вооруженного вмешательства является территориально-демографическая. Цель – забрать у Украины как можно больше территории и населения.

Эту цель подтвердило решение России аннексировать в сентябре 2022 года аж четыре украинские области. Поэтому это анахроническая и варварская территориальная война, неоимперская.

Россия намеревалась контролировать все Азовское море и центрально-северную часть Черного моря, чтобы иметь возможность гегемонизировать остальную часть Черноморского бассейна. Она хотела территориально присоединить Крым к России как по географическим соображениям, так и потому, что почти невозможно управлять Крымом, не имея контроля над внутренними районами до Днепра. Фактически все основные запасы энергии и воды на полуострове поступают оттуда.

Однако территориальная мотивация сочетается с другим элементом, тесно связанным с ней, но о котором редко отмечают наблюдатели, – демографический фактор.

Следует учитывать, что Россия переживает серьезный демографический кризис. Прежде всего, среди многих этнических групп, входящих в состав России, именно славянская и русская части имеют самые низкие темпы роста. Доля славян в общей численности населения России постепенно уменьшается. В будущем это может повлиять как на сплоченность страны, так и на ее преобладающие культурные модели.

Добавление десятков миллионов украинцев к общему количеству граждан России означало бы увеличение доли славянских граждан. Это бы дало России стабильную демографическую ситуацию. Требуя у Виктора Януковича в 2013 году присоединения к Таможенному союзу и Евразийскому союзу, путинский режим считал, что может получить этот результат, избегая войны и очевидного нарушения международного права.

Украинская Революция Достоинства помешала этому плану и побудила Кремль применить подрывные средства, сначала гибридными войнами и замаскированными формами сепаратизма, а затем попыткой широкомасштабного вторжения.

Сейчас российского населения недостаточно для управления территорией самой России, о чем Владимир Путин заявил 23 декабря 2021 года на своей итоговой пресс-конференции. Действительно, начиная с 1992 года в России фиксируется отрицательный годовой демографический баланс, что является результатом последних тенденций к снижению рождаемости и увеличению количества абортов. Однако корни этого уходят в историческое прошлое.

В 2006 году Российская академия наук опубликовала весомое исследование, которое било тревогу по демографической ситуации в стране и оценило человеческие потери в ХХ веке цифрой рождаемости, как минимум на 140 миллионов меньшей, чем в предшествующие периоды в России. Прежде всего причина была в массовых убийствах и политике коллективных жертв со стороны государства.

Эти тенденции невозможно изменить в краткосрочной перспективе. Все прогнозы указывают на то, что демографический спад продолжится и в будущем. Нынешний кризис выглядит системным и структурным из-за таких культурных факторов, как изменение моделей семьи, что вызывает коэффициент воспроизводства менее 1,5 ребенка на женщину, более низкую среднюю продолжительность жизни в России по сравнению с западными странами, экономические проблемы, ограниченный доступ к медицинской помощи, эмиграция и неспособность привлечь значительные массы иммигрантов.

В этом контексте в конце октября 2018 года президент России издал указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы». Его цель – способствовать иммиграции россиян из других бывших советских республик.

В последние годы ситуация ухудшилась, в том числе и из-за коронавируса, и в 2020 году достигла рекордного отрицательного баланса в более чем полмиллиона жителей. Война также влияет на демографическую ситуацию в России не только из-за количества смертей, но и из-за миграционного потока, который она создает, заставляя многих жителей (российских граждан и иностранных рабочих) покидать страну. Также война сильно отпугивает новых иммигрантов.

Война, безусловно, будет иметь дальнейшее негативное влияние на важнейший психологический и культурный элемент: она влияет на решения, которые потенциальные родители принимают относительно рождения детей. По оценкам независимых демографов, и без того низкое количество рожденных может упасть еще на 10% в ближайшие годы, если война и санкции будут продолжаться. Это будет самый низкий показатель в России за последние 250 лет.

Итак, можно сделать вывод, что главный природный ресурс, который Россия хотела вытянуть из своей неоимперской войны, имеет биолого-демографический характер: украсть как можно больше населения украинского государства и переделать его на «русских», чтобы использовать как демографическую массу. Эта демографическая масса должна увеличить плотность и численность населения возрожденной Российской империи.

Ярким доказательством таких намерений является спровоцированная депортация многих жителей оккупированных российскими войсками регионов Украины и прежде всего массовое похищение детей – преступление, за которое Международный суд выдал ордер на арест Путина.

Эта демографическая цель была частично сведена на нет неожиданным сопротивлением украинской армии, которая помешала быстрой колонизации Украины, и народными демонстрациями приверженности к украинской нации в оккупированных россиянами регионах. Поэтому во время войны эта цель сопровождалась задачей демографического ослабления Украины путем провокации массовой эмиграции, вызванной ухудшением условий жизни. Если Россия не может захватить все население и всю территорию Украины, то цинично хочет превратить независимую Украину в незаселенную пустошь без инфраструктуры.

Джузеппе Перри, «24 канал»

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