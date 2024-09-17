В Беларуси хотят сократить нормы беспошлинного ввоза товаров самолетом
- 17.09.2024, 11:12
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Идет обсуждение.
В ближайшее время в Беларуси могут быть пересмотрены нормы беспошлинного ввоза товаров, доставляемых по воздуху. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
На данный момент разрешено беспошлинно ввозить товары на сумму до €10 тыс. авиатранспортом. Однако сейчас обсуждается возможность снижения этой планки. Владимир Орловский подчеркнул, что решение будет принято только после тщательного обсуждения и анализа ситуации.
При этом нормы беспошлинного ввоза товаров через наземные пункты пропуска останутся прежними. Так, для доставки товаров почтой или перевозчиком нормы беспошлинного ввоза составляют €200 и 31 кг, а для наземного перемещения - €500 и 25 кг. С апреля 2022 года по апрель 2024 года действовали повышенные нормы - €1 тыс. и 31 кг.