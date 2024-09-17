закрыть
17 сентября 2024, вторник, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродненской области продают базу отдыха

1
  • 17.09.2024, 11:25
  • 1,158
В Гродненской области продают базу отдыха

Объект расположен в живописном месте на берегу Зельвенского водохранилища.

На аукцион выставили базу отдыха «Бережки», которая находится в Зельвенском районе Гродненской области, сообщили на площадке «БУТБ-Имущество».

Начальная цена объекта – около Br251,2 тыс. ($78,9 тыс.). Размер задатка – Br25,2 тыс. ($7,9 тыс.). Первый шаг торгов – 5%.

В информации о лоте указано, что общая площадь объекта составляет 992,5 м2. В него входят 25 домиков для отдыха, уборные, сторожка, вагон-душевая, вагон-столовая и другие сооружения.

Расположена база отдыха на берегу Зельвенского водохранилища. Поэтому объект пригоден в качестве места для отдыха и оздоровления.

Продает «Бережки» Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

Аукцион запланирован на 16 октября. Прием заявок – до 11 октября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов