В Гродненской области продают базу отдыха 1 17.09.2024, 11:25

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Объект расположен в живописном месте на берегу Зельвенского водохранилища.

На аукцион выставили базу отдыха «Бережки», которая находится в Зельвенском районе Гродненской области, сообщили на площадке «БУТБ-Имущество».

Начальная цена объекта – около Br251,2 тыс. ($78,9 тыс.). Размер задатка – Br25,2 тыс. ($7,9 тыс.). Первый шаг торгов – 5%.

В информации о лоте указано, что общая площадь объекта составляет 992,5 м2. В него входят 25 домиков для отдыха, уборные, сторожка, вагон-душевая, вагон-столовая и другие сооружения.

Расположена база отдыха на берегу Зельвенского водохранилища. Поэтому объект пригоден в качестве места для отдыха и оздоровления.

Продает «Бережки» Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

Аукцион запланирован на 16 октября. Прием заявок – до 11 октября.

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