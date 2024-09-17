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В Украине исчезают сирийские наемники

  • 17.09.2024, 11:29
  • 2,226
В Украине исчезают сирийские наемники

Россияне отправляют их в «мясные штурмы».

Россия активно вербует мужчин из Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу. Однако мало кто возвращается обратно.

Об этом сообщает украинская разведка.

Сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.

В частности, в июле 2024 года 14 сирийских наемников, среди которых был Мохаммед Мансур, отправили на штурм позиций вблизи города Сватово Луганской области. В результате украинского обстрела большинство из них погибли, а запрос на эвакуацию раненых российские военные отклонили. Мансур сбежал с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Недавно сирийские паблики сообщили о смерти еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, который получил российский паспорт и воевал на Луганщине. Его отряд из семи сирийцев был разбит, а Мурсал умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

«Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в «мясных штурмах», - заявили в ГУР.

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