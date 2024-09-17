«Стал откликаться на все» 2 17.09.2024, 11:36

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Айтишник после трех лет в EPAM стал официантом.

На время поисков работы в ІТ взяться за неайтишную подработку — такой план по нынешним временам уже не редкость. Никита — системный аналитик, работал в EPAM. Пока ищет новую работу, подрабатывает официантом в баре в Батуми, пишет devby.io.

«Стал откликаться на все»

Никита — системный аналитик, проработал в EPAM 3+ года. Также у него есть опыт работы в аудите — 2,5 года. В середине июля Никита потерял работу — с айтишником не продлили контракт.

Молодой человек искал работу в сфере Data/BI-анализа в течение 2,5 месяцев — в Грузии (в 2022 они с женой переехали в Батуми — компания помогла) и удаленно. Но пока неудачно.

Статистика поиска работы у Никиты такая: 128 откликов, 82 компании, 40% отказов на разных стадиях — сразу после подачи, после собеседования/тестового задания, 16 собеседований (тут и скрининги, и технические собесы и селф-интервью, когда кандидат отвечает на вопросы на камеру через специальную платформу).

Никита говорит, что работа в некоторых компаниях для него недоступна из-за незнания грузинского — но «хватает компаний, где грузинский необязательно знать, а также компаний, которые нанимают по B2B-договору».

Из-за чего еще отказывают: порой Никите не хватает «опыта проведения конкретных процедур, критичных для работодателя (A/B-тесты, например).

— А иногда не хватает хардов: например, нужно больше опыта в определенном языке программирования, опыт работы с конкретной BI-системой и т. п.). Поэтому после менторинг-программы в EPAM я учился еще и доучиваюсь сейчас, — говорит собеседник.

Поиск работы у Никиты пришелся на лето и результатов не дал, хотя в какой-то момент он «стал откликаться на все, даже те вакансии, которые касаются меня только косвенно». И вот спустя 2,5 месяца айтишник стал подрабатывать официантом в баре — «благо, есть опыт в этой сфере».

«За смену получаю 60 лари (примерно 20 евро) + чаевые, которые делятся на весь персонал»

— Работу нашел через местные телеграм-каналы: написал в пару заведений, сходил на парочку собеседований, прошел стажировочную смену — и теперь работаю.

Работа непростая: ты постоянно на ногах — и на протяжении смены, бывает, не присядешь ни разу и не поешь, если людей много.

Обычно у официантов сменный график работы, смены по умолчанию длятся по 12 часов, но в моем случае смена длится плюс-минус 9 часов. За смену я получаю 60 лари (примерно 20 евро) + чаевые, которые делятся на весь персонал кухни и зала.

В EPAM я получал 750 долларов «грязными» — и это было больше, чем сейчас.

В чем плюсы работы официантом:

— это лучше, чем вообще не работать;

— после 2,5 месяцев непрерывных поисков, собеседований, параллельного «дообучения» эта работа дает новые впечатления и какую-то возможность отвлечься от накопленного стресса и проблем;

— я быстро смог войти в курс дела (ноги и голова «помнят», мой общий стаж работы в общепите в студенческие годы и затем после армии — 5 лет).

А минусы такие:

— ненормированная нагрузка — ты можешь как просидеть полдня в ожидании гостей, так и бегать целый день без возможности поесть или даже просто присесть отдохнуть;

— уровень дохода значительно просел, т. к. я сейчас работаю в маленьком баре и чаевые там чисто символические (ну и понятно, что официант в обычном понимание — зачастую малоквалифицированный специалист;

— все это может бить по самооценке, но с этим я пока справляюсь

«Включил режим экономии — отказался от спортивной секции, сократил карманные расходы»

— Есть ли у меня план, если поиск новой работы затянется, — увы, по мне, он уже затянулся, поэтому я и нашел временную подработку. Как альтернативу могу рассмотреть вакансии бариста, бармена и даже клинера. Были мысли пойти сортировщиком морепродуктов — но это все исключительно как временная занятость.

Грузинский язык за время жизни в Грузии я, к сожалению, не выучил. Но конкретно в Батуми с этим нет больших проблем, чтобы устроиться на работу. Вот сейчас я работаю в экспатском баре.

Спросили у Никиты, сколько ежемесячно они с женой (она тоже работает — эйчар в геймдеве) тратят, живя в Батуми.

— Мы арендуем квартиру с одной отдельной спальней за $450 (примерно 50 кв. метров, может немного больше). Коммуналка — свет, вода, газ, интернет, услуги по охране и уборке дома — в месяц выходит примерно 120 лари (около 40 евро).

Питание в месяц на двоих — около 1000-1250 лари (примерно 333-417 евро) в зависимости от количества недель в месяце. У нас еще есть небольшой бюджет на развлечения — 250-350 лари в месяц (83-115 евро): зачастую это пойти поесть где-нибудь вне дома или сходить в условное кино. Оплатить телефон — 44,5 лари (это около 15 евро), но это только мой расход, какой тариф у жены, я не знаю. Еще у нас есть медстраховка — это 142 лари в месяц на двоих (около 47 евро).

Иногда Никита питается на работе. Но «если большая нагрузка в течении дня, то повара не успевают приготовить обед».

— Один раз я обедал в 20:00 вечера, один раз ел уже перед самым закрытием. Иной раз ты просто идёшь в булочную или магазин по соседству.

Никита говорит, что в последнее время он включил режим экономии — отказался от посещения спортивной секции и сократил карманные расходы.

Врачей сейчас посещает только в случае крайней необходимости («то есть условное удаление зубов мудрости переносится на неопределенный срок и тому подобное»).

Ну и такая опция, как отпуск, а также путешествия пока Никите не доступны — причем не только за пределами Грузии, но и внутри страны.

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