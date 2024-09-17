В Минске обнаружили скамейку-«мозаику», которую нужно собрать
- 17.09.2024, 11:39
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Это как?
В одном из столичных парков белорусы заметили необычную скамейку и рассказали о ней на просторах TikTok. Суть такой лавочки в том, чтобы из множества трёхгранников собрать в единое целое картину: осенний, зимний или другой пейзаж. Судя по всему, такое приспособление придумали не столько для физического отдыха, сколько для ментального. Впрочем, в комментариях под видео пользователи писали, что уже видели нечто подобное в Гомеле и Витебске, пишет telegraf.news.
@prodetokby
Самая залипательная скамейка Prodetok.by нашел для Вас самую необычную и залипательную скамейку в Минске Каждая ее реечка состоит из множества трёхгранников, вращая которые можно получить несколько картин с видами Минска. На видео мы собрали осенний вид на парк. И хочу отметить процесс очень затягивает – невозможно оторваться, пока полностью не соберешь картину. Расположена она в Парке Горького рядом с новым детским комплексом #prodetokby #скамейка #ПаркГорького♬ оригинальный звук - Prodetokby
По словам автора ролика, скамейка находится в столичном парке Горького, рядом с аттракционом «Лукоморье» и новой детской площадкой. Женщина добавила, что «процесс очень затягивает» и «оторваться практически невозможно»: так хочется дойти до конца и собрать полную картину. При этом кто является автором самой идеи, неизвестно. Некоторые подписчики TikTok предположили, что скорее всего «это один и тот же человек», который устанавливает лавочки по всей Беларуси и даже России.
«Есть ещё на улице Грибоедова в Центральном районе. Там с васильками! Очень красивая тоже», — подбросил идею для вечерней прогулки по столице кто-то в комментариях под видео. Другой пользователь, судя по всему житель Витебска, подсказал, что видел такую «на углу улиц Крылова и Суворова». А вот в Гомеле такую наблюдали, если верить комментариям, в Зимнем саду.