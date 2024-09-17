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Meta заблокировала ресурсы RT и «России сегодня»

  • 17.09.2024, 11:47
Meta заблокировала ресурсы RT и «России сегодня»

Будут заблокированы аккаунты в Facebook и Instagram.

Компания Meta заблокирует на своих платформах ресурсы медиагруппы «Россия сегодня», Russia Today (RT) и других российских государственных СМИ, сообщили Reuters в пресс-службе компании.

«После тщательного рассмотрения мы расширили наше текущее правоприменение против российских государственных медиа. «Россия Сегодня», RT и другие связанные организации теперь запрещены на наших платформах по всему миру за деятельность по иностранному вмешательству», — цитирует агентство заявление компании.

Блокировка начнется в ближайшие дни. Кроме Facebook, приложениями Meta являются Instagram, WhatsApp и Threads.

13 сентября Минфин США объяснил введение санкций против RT тем, что «Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников». Также, по данным ведомства, с начала 2024 года RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

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