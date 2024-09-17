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«Прежде всего речь идет о Москве»

  • 17.09.2024, 11:55
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«Прежде всего речь идет о Москве»

Как Зеленский хочет заставить россиян давить на Путина и выбить РФ из войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне начнут давить на диктатора Владимира Путина, если они поймут цену войны, окажутся в опасности, если их лишить комфортной жизни, в частности электроэнергии.

На самом ли деле такой вариант возможен, в эфире Radio NV рассказал политический эксперт Тарас Загородний:

— Не просто к давлению — у Украины может появился шанс выбить Россию из войны. Объясняю, что имеет в виду президент. Не знаю, конечно, что он имеет в виду, но это мое предположение.

Полагаю, что схема выбивания России из войны может выглядеть примерно следующим образом. Температура — минус 10, Москва, перебиваются газораспределительные сети (там все ТЭЦ работают на газу) и трансформаторные подстанции.

Что в результате мы можем получить? Прежде всего речь идет о Москве, конечно, средневековье России (отдаленные от центра территории, которые не слишком развиты — Ред.) нам не интересны. Мы можем добиться беспорядков там. Беспорядки могут потянуть за собой традиционный для русских грабеж Москвы. И это может вызвать большие катаклизмы в России.

Почему? Потому что еще не известно, кого россияне больше ненавидят, — украинцев или Москву, или московских олигархов, и так далее. Поэтому у Украины в эту осень-зиму появляется такая возможность.

Прежде всего Москва, Санкт-Петербург — это те регионы, которые привыкли жить в комфорте. Это первое. Во-вторых, точка разлома. Точка разлома, которая существует сейчас в России, связана с тем, что есть много групп населения, которых россияне системно унижают. Речь идет о выходцах с Кавказа, Центральной Азии и многих других.

Я думаю, что какое-то событие, которое может привести к беспорядкам Москвы, может привести к аналогу 1917 года (революции, в результате которой сменится власть в РФ — Ред.), когда в экономике Российской империи все еще было достаточно неплохо, но [подействовали] противоречия в обществе, которые существовали тогда, плюс работа коммунистической партии, имеется в виду Ленина.

Украина может абсолютно те же лозунги подхватить, конечно, разными способами, в том числе через социальные сети: «Грабь награбленное!» Я думаю, что это достаточно принятый для россиян способ. И я считаю, что это абсолютно рабочая схема.

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