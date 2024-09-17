В Беларуси задержали латыша за бело-красно-белую полоску на воротнике куртки? 2 17.09.2024, 11:58

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Эмилс Асарс

Эмилс Асарс пропал в нашей стране.

Латвийские волонтеры из организации по поддержке белорусов FreeBelarus опубликовали фото Эмилса Асарса в куртке с бело-красно-белой полоской на воротнике и предположили, что именно она могла стать причиной задержания парня в Беларуси.

Напомним, что по информации от родственников, он выехал утром 11 сентября. Асарс управлял автомобилем Chrysler и должен был отвезти знакомую женщину в Верхнедвинск. Он планировал въехать в Беларусь через пограничный пункт «Патерниеки — Григоровщина» около 10:00.

12 сентября на телефон родственников поступил звонок с белорусского номера, в котором утверждалось, что Асарса задержала милиция.

Связаться с этим номером повторно не удалось, а официальной информации от белорусских пограничников не поступало. Телефон самого Асарса с момента задержания остается отключенным.

Латвийская полиция проинформирована и занялась поисками.

Ja tā ir taisnība un Emīlam, dodoties uz Baltkrieviju, mugurā bija šī ⬜️🟥⬜️ jaka... https://t.co/b0F1OB0e4p pic.twitter.com/VC27wBl8fj — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 17, 2024

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