ВСУ показали новые кадры сдачи в плен россиян в Курской области 2 17.09.2024, 12:02

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Большая группа военных РФ решила сложить оружие.

Генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк обнародовал новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ.

«Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд», - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что в тот день отдельная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

«Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага», - описал Павлюк.

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