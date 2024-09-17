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В Столинском районе начался сильный лесной пожар

  • 17.09.2024, 12:10
В Столинском районе начался сильный лесной пожар

Его тушат с помощью авиации.

Лесной пожар произошел в Столинском районе. Для его тушения привлечена авиация.

«Авиаторы МЧС ликвидируют лесной пожар в Столинском районе. Для тушения с воздуха привлечены два вертолета (Ми-8 и Ми-17)», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что для мониторинга обстановки также привлечен вертолет Ми-2.

К настоящему моменту спасатели уже выполнили более 50 сбросов воды. О текущей ситуации с развитием лесного пожара ведомство не сообщает.

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