В Столинском районе начался сильный лесной пожар
- 17.09.2024, 12:10
Его тушат с помощью авиации.
Лесной пожар произошел в Столинском районе. Для его тушения привлечена авиация.
«Авиаторы МЧС ликвидируют лесной пожар в Столинском районе. Для тушения с воздуха привлечены два вертолета (Ми-8 и Ми-17)», — сообщили в МЧС.
Уточняется, что для мониторинга обстановки также привлечен вертолет Ми-2.
К настоящему моменту спасатели уже выполнили более 50 сбросов воды. О текущей ситуации с развитием лесного пожара ведомство не сообщает.